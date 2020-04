Koning laat zich bijpraten over geannuleerd songfestival

„Vanmiddag gesproken met Zijne Majesteit de Koning over de gevolgen van de coronacrisis op de organisatie van het Eurovisie Songfestival in Nederland en de alternatieve internationale show die we op 16 mei voor ruim 40 landen maken. Vereerd!”, twittert Sietse. Hij plaatste daarbij een foto waarop te zien is dat hij al lopend aan het bellen is.

De koning had in februari nog een uitnodiging gekregen om met zijn hele gezin naar het songfestival te komen. Dat had eigenlijk half mei plaats moeten vinden in Rotterdam Ahoy, maar werd geannuleerd vanwege de coronacrisis. Het is onduidelijk of Willem-Alexander de uitnodiging ook geaccepteerd had.

Willem-Alexander reageerde vorig jaar erg enthousiast toen Duncan Laurence won in Tel Aviv. „Duncan’s song is a winning game! Wij zijn trots op Duncan Laurence die Europa met muzikale klasse heeft veroverd, Nederland voor het eerst in 44 jaar weer winst heeft bezorgd en het Songfestival volgend jaar naar Nederland haalt!”, twitterde de koning destijds.