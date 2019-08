’Katie Holmes dumpte Jamie Foxx om zijn vele gefeest’

„Hij toonde weinig respect en hun levens waren erg verschillend. Zijn gefeest paste niet goed bij haar”, aldus een ingewijde in Us Weekly. Maandag werd bekend dat de twee al sinds mei uit elkaar zouden zijn, nadat Jamie afgelopen weekend met twee verschillende dames was gespot in nachtclubs.

Het acteurskoppel verscheen in mei voor het eerst samen op de rode loper, waarmee de relatie werd bevestigd. Zowel Jamie als Katie heeft in de media nooit een woord gerept over hun relatie, die volgens ingewijden in 2013 zou zijn begonnen.