Lady Gaga: rechtsorde Amerika corrupt en gebaseerd op racisme

In de post schrijft Gaga: „Ik hoop dat alle agenten die mee hebben gedaan of meedoen aan racistische activiteiten te maken krijgen met de hoogste vorm van rechtsorde, ook al weten we dat de rechtsorde in dit land gebaseerd is op racisme en van zichzelf corrupt is.”

„We zien opnieuw het verwoestende en overweldigende bewijs van politiegeweld en de ontoereikende reacties van openbaar aanklagers en lokale autoriteiten”, gaat de zangeres verder. Ze onderstreept het belang van de protesten en zegt te hopen dat die leiden tot oplossingen voor „een systematisch probleem dat ons land teistert sinds zijn geboorte.”

Gaga schrijft de woorden als aankondiging van een serie donaties die ze doet aan organisaties die zich inzetten tegen racisme.