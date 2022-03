Trijntje Oosterhuis moet shows annuleren vanwege coronabesmetting

Oosterhuis heeft zich „voor de zekerheid” drie keer getest, schrijft ze bij een foto van drie positieve coronazelftesten. „Ik wilde het niet geloven. Lieve volgers, ook ik moet er aan geloven!! Covid heeft mij te pakken”, schrijft Oosterhuis.

De zangeres vindt het „ongelofelijk balen.” „Terwijl wij eindelijk weer mogen optreden, zingen voor mijn lieve trouwe publiek krijg ik Covid.” Oosterhuis belooft „het dubbel en dwars” goed te maken met iedereen. „Tot die tijd blijf ik thuis in quarantaine. In de tuin…. Gelukkig met mooi weer vandaag. Ook balen voor mijn lieve band en crew die al onderweg waren. Sorry jongens … We maken het snel goed.”