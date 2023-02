Emma Corrin staat open voor mannelijke rollen: ’Zolang het maar goed is’

De 27-jarige Corrin, tot nu toe vooral bekend van hun rol als prinses Diana in het vierde seizoen van The Crown, hoopt dat de filmindustrie langzaam aan het veranderen is. „Het mooie van acteren is dat je een personage aanneemt dat niet per se volledig in overeenstemming hoeft te zijn met je eigen ervaringen”, zo redeneert hen.

Volgens Corrin is acteren dan ook een soort verkenning. „Ik zou dus graag niet-binaire, nieuwe rollen, mannelijke rollen spelen. Zolang het maar goed is.”