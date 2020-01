Derde dochter voor Grey’s Anatomy-actrice Caterina Scorsone

„Arwen is hier!”, jubelde Caterina, die in de ziekenhuisserie te zien is als neuroloog Amelia Shepherd, op Instagram. „Onze familie wenst jullie een gelukkig nieuwjaar, een gelukkig nieuw decennium en een gelukkig hart gevuld met liefde.”

Arwen heeft twee oudere zussen, de 7-jarige Eliza en de 2-jarige Pippa. De 38-jarige Scorsone maakte pas in november bekend dat ze in verwachting was. De actrice is getrouwd met singer-songwriter Rob Giles.