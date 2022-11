Snoop Dogg rookt 10 joints per dag

De rapper heeft een video geplaatst waarop een tafel met tien opgerookte joints is te zien, volgens de Amerikaan de enige joints die hij op die dag heeft gerookt.

Snoop Dogg, pseudoniem van Calvin Cordozar Broadus, heeft in 2013 eens getweet dat hij op één dag 81 joints had gerookt. In 2019 vertelde hij in het radioprogramma van presentator Howard Stern dat hij een professionele bluntdraaier in dienst heeft. Broadus betaalt hem een bovenmodaal salaris om hem van kant-en-klare joints te voorzien.