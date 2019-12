Koos van Plateringen met oud-Songfestivaldeelnemers door het land

Zo heeft Van Plateringen Mandy Huydts weten te strikken die in 1986 met meidengroep Frizzle Sizzle meedeed met Alles heeft een ritme. Franklin Brown, die in 1996 samen met Maxine hoge ogen gooide - zevende plaats - met De Eerste Keer, Marlayne Sahupala, die drie jaar daarna maar net een plekje lager eindigde met One good reason en Esther Hart, die in 2003 meedeed met One more night.

Zelf is Koos groot fan van het Songfestival. „Het leukste eraan vind ik dat iedereen helemaal zichzelf kan zijn. Het maakt niet uit wie of wat je bent. Daarom organiseer ik deze avond.” Hij noemt het We LOVE Songfestival - Het grote meezingfeest een ’onvergetelijke, gezellige, interactieve avond’ waarin alle highlights uit 65 jaar Songfestival voorbijkomen.

Het moet een echte ’trip down memory lane’ worden, waarin hij ook een kijkje achter de schermen van het ESF geeft en hilarische en niet eerder vertelde anekdotes deelt. Ook speelt hij met het publiek de ’65 jaar Songfestival quiz’.

We LOVE Songfestival is vanaf 11 april door heel Nederland te zien. Kaarten voor de theatertour zijn te koop via de gelijknamige website of via de website van het theater.