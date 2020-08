Nicolette van Dam onder vuur na poging Chinees praten

Nicolette en haar man Bas Smit deelden donderdag nietsvermoedend wat beelden van hun dag op Instagram. Op een van die beelden is te zien dat het koppel en hun tafelgenoten genieten van een luxe diner waarbij zij bediend worden door een chefkok. Als de kok risotto met zeebaars serveert, probeert Nicolette zich van haar beste kant te laten zien. Maar dat werkt compleet averechts bij haar volgers.

„Lekker hoor!”, reageert Nicolette als het gerecht wordt neergezet. In haar enthousiasme doet ze vervolgens een poging om in het Chinees ’ik hou van jou’ te zeggen: „Wǒ ài nǐ”, roept ze. De kok reageert niet op de blondine en vervolgt zijn uitleg over de saus die bij het eten hoort, waarna Nicolette hem onderbreekt. „Hoor je niet wat ik tegen je zeg? Je spreekt toch Chinees? Of spreek ik geen Chinees?”

Bas Smit en Nicolette zien geen kwaad in de situatie en delen de video dus vrolijk op hun sociale media. „Wat zijn we geluksvogels met chef Jay thuis en onze Nic verklaart hem na twee wijntjes de liefde in het Chinees”, schrijft Bas bij de beelden. „Denk dat ’ie gewoon schrok, mijn uitspraak was best soepel”, verklaart Nicolette de reactie van de chef.

Maar daar denken hun volgers ander over. De video werd al snel opgepikt en gedeeld, waarna tal van boze reacties volgden. „Racistisch en lomp wat ze hier doet. Laten we svp niet doen alsof we verbaasd zijn over Nicolette van Dam. Ze vind Blackface ook nog steeds normaal”, schrijft iemand. „Als ik hem was zou ik in het Zweeds terug antwoorden en vragen of zij hem niet hoort! Want blijkbaar is elke Aziaat een Chinees”, reageert een ander. En: „Hier zou een politicus om afgezet worden.”

Toch zijn er ook mensen die het probleem niet zien. „Hou toch op met het spelen van die racist card. Je bent tegenwoordig al een racist als je je biefstuk te donker gebakken vindt”,, stelt iemand. „Oké, dat Nicolette van Dam nogal een awkward situatie veroorzaakte, oké. Daar zijn we het wel over eens. Maar om d'r racistisch te noemen.. GET THE FUCK OUT OF HERE”, nuanceert een ander.

Nicolette reageert vrijdagmiddag op de ophef met een nieuwe video. „Zo weer wat geleerd”, schrijft ze bij de video. Terwijl ze voor de camera de zin ’Wǒ ài nǐ’ blijft herhalen, verschijnt ook chefkok Jay in beeld die de juiste uitspraak voordoet. „Had me dat gisteravond geleerd, dan had ik wat minder gezeik gehad Jay”, waarna Jay haar in het Chinees zegt van haar te houden. „Ik ook van jou”, lachen ze samen.