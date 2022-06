Premium Het beste van De Telegraaf

Rechterhand Jeffrey Epstein moet 20 jaar brommen Het onstuimige misbruikproces van ’roofdier’ Ghislaine Maxwell

Door Nick Wijsen

Jeffrey Epstein en zijn partner in crime Ghislaine Maxwell. Laatstgenoemde is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Ⓒ Getty Images

Ze is hoogbejaard als ze de gevangenis mag verlaten. Ghislaine Maxwell (60), de Britse socialite die schuldig is bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes voor haar goede vriend Jeffrey Epstein, is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Met het slotoordeel van de rechter komt er een eind aan een onstuimige periode van twee jaar waarin Maxwell werd opgespoord, opgesloten en veroordeeld.