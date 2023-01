Martijn en Nicole dwingen MAFS-makers tot noodgreep

Martijn en Nicole waren het eerste paar dat dit seizoen mocht trouwen in Married at first sight, maar het ging eigenlijk al binnen een dag mis. Tijdens hun huwelijksreis naar een Italiaans resort had het stel om de kleinste zaken grote ruzie en kreeg de bruidegom zelfs een glas wijn in het gezicht.

Rechtstreekse bemiddelingspogingen van matchmaker en gedragsbioloog Patrick van Veen waren niet genoeg om het paar nader tot elkaar te laten komen. Martijn voelde zich onvoldoende gezien en gehoord door zijn vrouw. En tot groot verdriet van Nicole gaf hij al na ruim 24 uur aan geen romantische klik te voelen.

Achteraf geeft Patrick van Veen toe de risico’s van de match te te hebben onderschat, al meent hij dat er niet sprake is van één schuldige: „Het is op bepaalde momenten gewoon een giftige combinatie. Als je deze combinatie van mensen bij elkaar zet krijg je een explosie. Daarbij kun je niet één iemand aanwijzen.”

Nieuw koppel

Op Videoland is al te zien dat Martijn en Nicole de handdoek definitief in de ring hebben gegooid. Ze verlaten beiden het liefdesexperiment en leveren hun ringen in na een evaluatie op Slot Zeist met Carlo Boszhard en Patrick van Veen. Ook tijdens dit eindgesprek is duidelijk dat de twee niet op één lijn liggen en er sprake blijft van structurele verschillen in communicatie.

De makers van MAFS zitten door het vroege vertrek van Martijn en Nicole met de handen in het haar. Daarom is besloten uit alle overgebleven aanmeldingen een gloednieuwe match te maken. Dit bruidspaar doorloopt de procedure in versneld tempo om in de slotfase bij de overige koppels aan te kunnen sluiten. Of zij meer geluk hebben in de liefde moet blijken.