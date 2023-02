David Harbour vindt einde Stranger Things terecht: ’Het is tijd dat het stopt’

„Maar het is natuurlijk erg bitterzoet”, zegt Harbour over het afscheid. „Maar daarnaast zijn we allemaal volwassen geworden. Het is tijd om het nest te verlaten en andere dingen en andere projecten te proberen.”

Het is nog niet bekend wanneer het slotseizoen te zien zal zijn. De makers zijn een jaar geleden begonnen met het script en lieten eerder weten te verwachten in mei dit jaar te beginnen met de opnames.

Stranger Things, dat gaat over een groep tieners die strijdt tegen bovennatuurlijke wezens, begon in 2016. Het is een van de best bekeken series van Netflix.