Harm Edens: Martien Meiland is welkom in Dit was het nieuws

Als Martien te gast is moet hij zich niet al te overdreven en opgewonden gedragen, zo vertelt Edens aan Televizier. „Op geëxalteerd gedoe reageer ik van nature niet zo prettig. Ik krijg dan de neiging met een kussen op iemands gezicht te gaan zitten. Maar hoe goed een aflevering wordt, moet niet afhangen van de gasten. Die zijn de bonus.”

De gasten tonen zich dikwijls van een verrassende kant, vindt Edens. Soms zijn timide mensen volledig zichzelf en daardoor heel grappig. En als iemand uit de humorhoek komt, zijn de verwachtingen juist hoog. Dat kan ook een valkuil zijn. Ooit was Henny Stoel te gast. Ik dacht: een nieuwslezer, hoe zal dat gaan? Maar dat pakte heel goed uit. A: ze wist alles over het nieuws. B: ze was superfanatiek. En C: ze nam geen blad voor de mond.

Ook bij Maarten van Rossem denk je: die loopt vaak te zeuren. Maar bij ons hebben we anderhalf uur gelachen.”

De gasten van de eerste aflevering zijn Frank Jansen en Rogier Smit, bekend van hun SBS6-programma Paleis voor een prikkie.