Michelle Obama: ’Ik wilde Barack meerdere keren uit het raam duwen’

In The Michelle Obama Podcast vertelt de voormalig first lady over de hoogte- en dieptepunten die haar relatie met Barack Obama heeft gekend. „Het is meerdere keren voorgevallen dat ik Barack uit het raam wilde duwen”, aldus Michelle. „En dat zeg ik omdat je moet weten dat het in een relatie soms intens kan worden. Maar dat wil niet zeggen dat je dan zomaar moet opgeven.”

Ze adviseert jonge koppels met relatieproblemen om de handdoek niet te snel in de ring te gooien. „De relatie van Barack en mij is ook meerdere keren op de klippen gelopen en toch is ons huwelijk sterk. Als ik ons had opgegeven in die moeilijke periodes, dan zou ik ook al die mooie momenten die we samen hebben beleefd niet hebben meegemaakt.”