Sylvana IJsselmuiden uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland

IJsselmuiden is de opvolgster van Jessie Jazz Vuijk, die vorig jaar op de eerste plek stond in de FHM500. In een reactie laat ze weten: „Ik vind het een ongekende eer, want het is een fantastische titel. Ik ben ontzettend trots en dankbaar. Ik heb er best over nagedacht: waarom ik? Ik heb daar wel antwoord op gevonden. De mentaliteit van altijd met beide voetjes op de grond blijven staan en jezelf nergens te goed voor voelen, heeft er denk ik voor gezorgd dat ik nummer 1 ben. Dan kom ik toch uit op mijn motto: uiterlijk straalt, innerlijk bepaalt.”

All time Favorite Award

Omdat mannenblad FHM dit jaar 20 jaar bestaat heeft het een speciale prijs in het leven geroepen, de All Time Favorite Award. Woensdagavond werd op de website van het blad Yolanthe Cabau tot winnares uitgeroepen.

„Ik vind dit een supergroot compliment. Schoonheid is zeker niet het belangrijkste en smaken verschillen uiteraard”, aldus Cabau. „Ik probeer altijd het positieve te zien, ook al is dat niet altijd even makkelijk. Daarom kan ik het heel erg waarderen in andere vrouwen als ze kracht uitstralen. Voor mij is deze titel niet een compliment van ’Oh wat ben je perfect’, maar dat ik blijkbaar word gezien als positieve, krachtige vrouw. Dat is iets wat van binnenuit komt.”