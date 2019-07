Rotterdam en Maastricht dolblij met selectie

Frank Mimpen, commercieel directeur van het MECC in Maastricht, zegt dat het erg spannend was. „We zaten net als eerste examenkandidaten te wachten op de uitslag. Het duurde best een poosje voordat het belletje kwam. Toen we het nieuws hoorden dat we door waren, hebben we ook zeker gejuicht. Maar we hebben de champagne nog niet geopend, want we zijn er natuurlijk nog niet. We gaan ons nu voorbereiden op het werkbezoek van de projectorganisatie die de locatie bezoekt. Deze mensen zullen we met Maastrichtse gastvrijheid ontvangen.”

Ook in Rotterdam zijn ze erg in hun nopjes. Wethouder van Toerisme Said Kasmi: „Dit is heel mooi nieuws. We staan hier in de startblokken. Wij denken dat Rotterdam uitermate geschikt is om het songfestival te organiseren. Een échte stad van nu die we graag delen met de rest van de wereld: mediageniek, divers, een stad van innovatie, creativiteit en architectuur en met Ahoy een prachtige locatie. We bereiden ons nu voor op een locatiebezoek, waarbij we laten zien dat we ruimschoots aan alle eisen voldoen.”

Medio augustus wordt bekend welke stad het Eurovisiesongfestival 2020 mag organiseren.