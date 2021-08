’Het is over tussen Kanye West en Irina Shayk’

In juni werden de rapper en het Russische topmodel voor het eerst romantisch aan elkaar gelinkt. „Kanye en Irina zijn klaar, maar het is ook nooit officieel iets geweest”, heeft een bron aan het blad verteld. Volgens de bron zou Shayk erachter gekomen zijn dat het „geen goede romantische klik” was.

De twee kennen elkaar al een aantal jaren. Het 35-jarige model figureerde ook al eens in een clip van Kanye en was model voor zijn kledinglijn Yeezy. Kanye West was enkele jaren getrouwd met tv-ster en model Kim Kardashian, die eerder dit jaar van de rapper wilde scheiden.

Irina Shayk had op haar beurt al relaties met voetballer Cristiano Ronaldo en acteur Bradley Cooper.