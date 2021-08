Kanye West verwijdert remix met homofobe rapper DaBaby

Deze actie volgt op twee turbulente weken voor DaBaby, die in opspraak raakte door de homofobe uitspraken die hij maakte tijdens een concert. De rapper vroeg tijdens een show op een festival in Miami alle aanwezigen het lichtje van hun mobiele telefoon aan te doen behalve homo's ’die seks hebben in parkeergarages’ of degenen die seropositief zijn. Ook beweerde hij dat mensen met hiv "binnen twee of drie weken sterven".

In een inmiddels verwijderd Instagrambericht bood DaBaby zijn excuses aan voor de homofobe uitspraken. DaBaby werd na zijn uitspraken van de line-up van onder meer het Amerikaanse festival Lollapalooza gehaald. Ook beroemdheden als Elton John, Dua Lipa en Madonna keurden zijn opmerkingen af.

De remix van Nah Nah Nah was de meest recente single van Kanye, die op het punt staat zijn nieuwe album Donda uit te brengen.