Vader Britney Spears vindt #FreeBritney-beweging een grap

„Al deze complotdenkers weten niks. De wereld heeft geen idee”, vertelt pa Spears aan The New York Post. „Het is aan de rechtbank van Californië om te beslissen wat het beste is voor mijn dochter. Het gaat niemand anders iets aan.”

De aanhangers van de #FreeBritney-beweging gaan volgens Jamie behoorlijk ver om hun punt te maken. „Mensen worden gestalkt en krijgen doodsbedreigingen. Het is vreselijk.” Beschuldigingen dat hij geld van zijn dochter zou stelen, wuift hij weg. „Ik moet elk jaar iedere stuiver en dubbeltje bij de rechtbank aangeven. Hoe zou ik ooit iets kunnen stelen?”

De zangeres kwam na haar mentale inzinking in 2008 onder toezicht van haar vader. Sinds een paar maanden is een manager verantwoordelijk voor haar persoonlijke en financiële beslissingen omdat Jamie aangaf het om gezondheidsredenen niet meer te willen doen. Britney staat in ieder geval nog tot 22 augustus onder toezicht. De rechter bepaald binnenkort of dit moet worden verlengd.