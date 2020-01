Katja Herbers over terugkeer in Westworld

Katja speelde een belangrijke rol in het tweede seizoen van de serie, die zich grotendeels afspeelt in een futuristisch themapark dat wordt bewoond door robots, die in de tweede reeks in opstand komen tegen hun makers. Katja speelt de rol van Emily, de dochter van Ed Harris’ personage Man in Black. Hij schiet haar aan het einde van de reeks dood omdat hij denkt dat ze ook een robot is. In de laatste scènes blijkt dat er van haar inderdaad kopieën zijn gemaakt.

„Ik denk dat alles mogelijk is, aangezien mijn personage is gekopieerd”, zegt Katja speculerend. „Die kopieën kunnen op elk moment terugkeren.”

Op Twitter wakkerde Katja maandag de geruchten over een terugkeer verder aan toen ze de eerste trailer voor het derde seizoen deelde. De nieuwe reeks begint op 15 maart.