Prins Joachim is na hersenoperatie dankbaar dat hij nog leeft

„Het is nog steeds iets waar ik aan werk en het zal nog lang duren”, aldus de prins over zijn herstel. „Het is niet alleen mezelf en mijn fysieke gezondheid die zijn geraakt. Ook mijn vrouw, kinderen en directe familie heeft het beïnvloed. Daarom maakt ook de familie deel uit van het herstelproces. We danken onze schepper elke dag.”

Joachim kon door zijn operatie ook pas later aan zijn nieuwe baan als defensieattaché op de Deense ambassade in Parijs beginnen. Sinds september is de prins aan de slag en het leven in de Franse hoofdstad, waar hij zo’n anderhalf jaar woont met zijn vrouw Marie en hun twee kinderen, bevalt goed. „We hebben ons kleine leven in Parijs dat door de coronacrisis sowieso al beperkter is geworden. We genieten ervan om samen te zijn. We genieten van elk moment en van de kleinste dingen, zoals de kinderen helpen met hun huiswerk.”

Het is door corona een rare tijd in Parijs, vindt de prins. Maar alle maatregelen volgt hij uiteraard op. „We zijn het aan elkaar verschuldigd, maar ook aan onszelf. Het is te gek voor woorden om rond te lopen met de gedachte dat je niet door corona kunt worden geraakt. Iedereen kan worden geraakt. Sommigen worden misschien heel hard geraakt, sommigen hebben geluk, maar er is geen reden om onzorgvuldig te zijn. Dit is serieus.”