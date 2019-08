Wielerfeest in Alkmaar

Na een grote lus door de omliggende Noord-Hollandse polder, wordt gefietst in en om de gezellige oude binnenstad. Ook vandaag, vrijdag 9 augustus, wordt er gekoerst.

Kaasmarkt

Natuurlijk is er vandaag ook de gebruikelijke Kaasmarkt (10:00-13:00 uur) en het wekelijkse - gratis toegankelijke - Kaasmarktconcert op het historische orgel van de Grote Kerk (12:00-13:00 uur).

Op het Waagplein is tijdelijk een wielermuseum ingericht, inclusief ouderwets wielercafé van de Stichting Nationaal Wielersport Museum. Fietsen en truien van Noord-Hollandse helden als Gerrie Knetemann en de Alkmaarse wereldkampioen Harm Ottenbros zijn hier te zien.

Daarnaast zijn er enkele bijzondere fietsen te zien uit wielerdisciplines die ooit groots waren in Noord-Holland, zoals het grasracen.

Toertocht

Aangestoken door het wielervirus? Dan kun je zondagochtend vroeg zelf op de pedalen voor The Champions Ride, een toertocht die start en finisht in het AFAS Stadion (AZ), vóórdat de EK-finale in de binnenstad zijn ontknoping heeft.