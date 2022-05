Zien: trouwfoto’s Kourtney Kardashian en Travis Barker

Het tweetal trouwde eerder officieus in Las Vegas, maar liet dat huwelijk niet registreren. Volgens Kourtney was dat ’een opwarmertje voor het echte werk’. Zondag trouwden Kardashian en Barker voor de wet in het gemeentehuis van Santa Barbara in het bijzijn van een handjevol mensen. Volgens TMZ wil het paar nog een groots huwelijk voltrekken in Italië in het bijzijn van hun familie en vrienden. Wanneer dat zou moeten plaatsvinden is nog niet bekend.

Voor Kardashian is het haar eerste huwelijk, Barker gaf al twee keer eerder zijn jawoord.