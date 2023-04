Premium Het beste van De Telegraaf

Regisseuse maakt nieuwe versie historisch accurater Schele Williams over musical Aida: ’Vrouwelijke krijgers waren heel normaal’

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

V.l.n.r. Amneris (April Darby), Radames (Naidjim Severina) en Aida (Gaia Aikman). Ⓒ Foto’s Roy Beusker

„Wie denkt dat een film als Black Panther: Wakanda forever louter fantasie is, zit er volkomen naast. Vrouwelijke krijgers waren pakweg drieduizend jaar geleden heel normaal, maar ze zijn uit de geschiedenis weggepoetst. Ik vond het belangrijk dat dat in de hernieuwde versie van de musical Aida werd rechtgezet. Want als je een verhaal vertelt, vertel het dan goed”, aldus de Amerikaanse regisseuse Schele Williams.