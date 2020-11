’Harry en William op 1 juli weer samen’

Prins William (r.) en zijn broer prins Harry trekken samen ten strijde tegen de BBC. Ⓒ Getty Images

Aanzwellende kritiek op Netflix-serie The Crown door vooraanstaande politici, royaltywatchers en andere mediafiguren moet de Britse koninklijke familie als muziek in de oren klinken. Schrijver en Downton Abbey-bedenker SIR JULIAN FELLOWES wijst zijn collega’s er fijntjes op dat zij, anders dan hij in zijn dramaserie, te maken hebben met bestaande figuren. Enige terughoudendheid zou daarom gewenst zijn.