Britney Spears: ’Ik zit nu in een overgangsfase in mijn leven’

Spears heeft in 2018 voor het laatst opgetreden. Enkele maanden na haar laatste show blies ze haar geplande concertreeks in Las Vegas af vanwege mentale problemen en sindsdien doet ze het rustig aan.

„Zal ik ooit nog op het podium staan? Ik heb geen idee”, aldus de 39-jarige Spears. „Ik heb het nu naar mijn zin. Ik zit in een overgangsfase in mijn leven en ik vermaak me prima, dus dat is het.”

Haar advocaat vertelde eerder dat de zangeres pas weer wil terugkeren op het podium als haar vader haar curator niet meer is. Spears staat vanwege een mentale inzinking in 2008 al jaren onder toezicht van haar vader en daar wil ze vanaf. De zangeres wil dat een onafhankelijke partij het curatorschap overneemt. De rechter buigt zich volgende week opnieuw over die kwestie.