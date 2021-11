Freek Vonk terug in Nederland: ’Op naar huis, quarantaine in!’

„We zijn er weer!”, schrijft Vonk op Instagram bij een foto waarop hij naast het KLM-toestel staat waarmee hij naar Nederland vloog. „Op naar huis, quarantaine in!”, vervolgt hij opgewekt.

Voor Vonk leek het er vrijdag even op dat hij niet naar huis zou kunnen omdat vluchten uit zuidelijk Afrika werden verboden in verband met de nieuwe, besmettelijkere variant van het coronavirus die er is ontdekt. Later bleek dat hij toch naar Nederland kon maar daardoor wel verplicht tien dagen in thuisquarantaine moest.