Amerikaanse band Eagles kondigt afscheidstournee aan

„Onze tijd heeft veel langer geduurd dan we ooit hebben gedroomd. Maar alles heeft zijn tijd en het moment is gekomen om de cirkel te sluiten”, zo schrijven de Eagles in een verklaring. „We zijn momenteel bezig met het plannen van de officiële afscheidstournee.”

De tournee krijgt de naam The Long Goodbye en gaat op 7 september van start in New York. Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill en Deacon Frey zijn van de partij. Frey is de zoon van de overleden Glenn Frey, één van de oprichters van de band, en verliet de band vorig jaar na 4,5 jaar. Hij komt voor de afscheidstournee weer terug.

„De Eagles hebben een wonderbaarlijke 52 jaar lange tocht gemaakt, waarin ze met liefde voor de hele wereld hebben opgetreden”, vervolgt de band. „Ze hielden de muziek levend ondanks tragische verliezen, omwentelingen en allerlei soorten tegenslagen.”