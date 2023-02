Meghan en Harry moeten verklaring afleggen in smaadzaak halfzus

Samantha klaagde Meghan aan om uitspraken die Meghan heeft gedaan in het veelbesproken interview met Oprah Winfrey in 2021. Volgens Samantha is haar reputatie beschadigd vanwege „aantoonbaar onjuiste en kwaadaardige uitspraken” die Meghan over haar heeft gedaan tegenover een wereldwijd publiek. Het gaat bijvoorbeeld over het feit dat Meghan in haar gesprek met Winfrey zei dat ze enig kind is.

Volgens de Britse krant The Independent zullen Harry en Meghan voor juli worden ondervraagd door Samantha’s advocaten, mits de zaak doorzet. De 58-jarige Samantha eist een schadevergoeding van 75.000 dollar (bijna 70.000 euro) van haar jongere halfzus.