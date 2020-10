Justin Bieber haalt uit naar fans voor de deur

Hij snapt niet dat de fans in kwestie denken dat dit gedrag oké is. „Hoe kun je denken dat het niet ontzettend ongepast en respectloos is om bij me voor de deur te gaan staan wachten en me aan te gapen, naar me te staren of foto’s te nemen als ik naar binnen loop?”

Het is niet duidelijk of de 26-jarige Bieber deze week extra veel last heeft van fans aan zijn voordeur, of dat hij een langer spelende ergernis uitte. Justin heeft overigens wel reden om ongerust te zijn over wie zich rond zijn huis ophouden: de zanger heeft al vaker de politie moeten bellen in verband met te fanatieke fans of verwarde mensen die probeerden binnen te dringen. In 2014 werd een vrouw aangehouden die slapend in het bed van zijn huurhuis werd aangetroffen.