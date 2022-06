Blijvend eerbetoon aan Anneke Grönloh

Binnenland

Man (21) overleden na val in bassin Heythuysen

Een 21-jarige Roemeen is maandagmiddag in Heythuysen om het leven gekomen nadat hij in een waterbassin was gevallen. Volgens de brandweer was het slachtoffer samen met een jonge vrouw aan het vissen, toen hij even na twee uur te water raakte. De vrouw heeft vervolgens de hulpdiensten gebeld.