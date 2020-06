Opnieuw klap voor Andrew: liefdadigheidsinstelling sjoemelde met betaling

Het dinsdag openbaar gemaakte oordeel van de Charity Commission, de toezichtbaar op goede doelen, is een nieuwe deuk in het al ernstig geblutste imago van prins Andrew, schrijft The Guardian.

Misstanden

Bestuursleden van dergelijke instellingen worden geacht onbezoldigd te werken. Via een omweg kreeg één bestuurslid, of trustee, vijf jaar lang wel betaald. „Door de betaling van een trustee via haar dochterondernemingen toe te staan, schond de Prince Andrew Charitable Trust de liefdadigheidswet en door het resulterende belangenconflict uit deze betaling onvoldoende te beheren, toonden de curatoren niet het gedrag dat van hen werd verwacht”, zei Helen Earner, die het onderzoek leidde.

Het bedrag is inmiddels teruggegeven en zal worden verdeeld onder de goede doelen waarvoor het oorspronkelijk ook was bestemd. De Prince Andrew Charitable Trust zal ondertussen worden ontbonden, zo is ook bekendgemaakt. De prins heeft zijn koninklijke werkzaamheden eind vorig jaar immers moeten staken en het ziet er niet naar uit dat hij die weer kan oppakken.