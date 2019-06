Rachael Leigh Cook en man na 14 jaar uit elkaar

„Met grote dankbaarheid voor alle jaren die samen hebben doorgebracht en de duizenden prachtige herinneringen die we delen, hebben we besloten om uit elkaar te gaan. Deze beslissing is niet zomaar genomen. We houden van elkaar en respecteren elkaar als ouders, als mens en als artiest. We kijken ernaar uit om het goede uit onze relatie voort te zetten in de komende jaren”, aldus Rachael.

„In het belang van onze kinderen vragen we om jullie discretie in deze periode van transitie. Veel dank aan degenen die hier al van op de hoogte waren; jullie compassie en begrip is geweldig. Veel liefs, Rachael en Daniel.”

Het stel trouwde op 8 augustus 2004 en kreeg samen twee kinderen: dochter Charlotte (5) en zoon Theodore (4).