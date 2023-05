Martha Stewart ontkent geruchten over plastische chirurgie: ’Soms wel een fillertje’

„Ik heb absoluut geen plastische chirurgie of iets dergelijks gehad”, zegt ze in gesprek met Variety. „Het is niet waar.”

Dat betekent niet dat Stewart zich niet heeft voorbereid op de fotoshoot. „Ik heb heel gezond haar. Ik drink elke dag groene sapjes, ik neem mijn vitaminen en ik eet heel gezond. En ik heb goede huiddoktoren, ik pas op in de zon en doe elke dag zonnebrandcrème op.”

De presentatrice heeft af en toe wel een naald in haar gezicht laten zetten. „Soms heb ik wel een fillertje hier of daar laten zetten in een lijntje, maar ik haat botox. Ik vind het raar.”