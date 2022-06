Prins Harry klaagt Associated Newspapers aan om artikel over politiebeveiliging

In februari werd bekend dat Harry ANL aanklaagde wegens smaad, maar werd niet duidelijk waarom de prins dat deed en om welke artikelen of titels van ANL het zou gaan. Tijdens de hoorzitting bleek dat het gaat om een artikel dat in februari verscheen naar aanleiding van een rechtszaak die de prins tegen het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken had aangespannen over de politiebeveiliging van zijn gezin. Die raakte hij kwijt nadat hij en zijn vrouw in 2019 hun koninklijke taken neerlegden en naar de Verenigde Staten verhuisden.

’Aanzienlijke pijn’

Volgens diverse Britse media stelde Harry donderdag in een schriftelijke verklaring dat het artikel hem ’aanzienlijke pijn, schaamte en leed heeft bezorgd, die voortduurt’. Zijn advocaat, Justin Rushbrooke, voegde daaraan toe dat het artikel suggereerde dat de prins ’had gelogen tijdens openbare verklaringen’ door te beweren dat hij altijd bereid zou zijn geweest om voor zijn eigen beveiliging te betalen als hij in het Verenigd Koninkrijk was. Rushbrooke zei ook dat in het artikel in Mail on Sunday werd beweerd dat Harry ’ongepast en cynisch’ had geprobeerd de publieke opinie over de kwestie te manipuleren.

ANL ontkent de beschuldigingen. Tijdens de hoorzitting stelden de juristen van ANL dat het artikel ’geen spoor van ongepastheid’ bevatte en niet lasterlijk was. De rechter liet weten dat hij op een later moment uitspraak zal doen, wanneer is nog niet bekend.

Thomas Markle

Harry en zijn vrouw Meghan wonnen begin dit jaar nog een zaak van ANL. De hertogin van Sussex vond dat de uitgever haar privacy had geschonden door een deel van een handgeschreven brief aan haar vader Thomas Markle te publiceren. The Mail on Sunday moest van de rechter excuses aan Meghan plaatsen. Ook kreeg de hertogin een schadevergoeding, die ze doneerde aan een goed doel.