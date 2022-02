Linda Evangelista voor het eerst met ’vervormd gezicht’ en zonder mondkapje in openbaar

Het voormalig supermodel (56) werd gefotografeerd in New York en Daily Mail beschikt over de foto’s. Hoewel haar gezicht zichtbaar behoorlijk opgeblazen is, besloot Evangelista na haar interview in Vogue begin februari van dit jaar, dat ze zich niet langer wilde verstoppen. In dat interview deed ze ook haar uitgebreide verhaal over de ’verminking’.

Evangelista onthulde in september 2021 dat ze na een CoolSculpting-behandeling, waarbij vetcellen worden bevroren, paradoxale vethyperplasie (PAH) heeft ontwikkeld. Enkele maanden na de behandeling begon ze uitstulpingen te zien op haar kin, dijbenen en rond haar borsten. Dat is een zeldzame, maar bekende bijwerking van deze operatie. Het supermodel kende deze bijwerking vooraf niet en raakte erna in een diepe depressie.