'Vriend Kourtney Kardashian gescheiden om affaire met Kim'

„Ik zag ze samen, ik heb ze betrapt op die affaire”, verklaart het model in het interview. Volgens Us Magazine schreef Barker in zijn biografie uit 2015 al dat hij ooit tijdens een trip naar Amsterdam met Kim en Paris Hilton zijn ogen niet af kon houden van Kim. Hij beweert daarin dat er niets is gebeurd tussen de twee. In een interview met Us in 2015 haalde hij weer herinneringen op aan die tijd. „Het is moeilijk om niet naar Kim te staren. Begrijp me niet verkeerd, ik vond het heel leuk om met Paris op te trekken, maar ik hou van meiden met vrouwelijke vormen. Kim was eye candy.”

Shanna zegt dat de affaire aan het licht kwam in 2007. Travis en zij scheidden in 2008. Kim zou altijd hebben ontkend dat de twee ooit een verhouding hebben gehad.