Ook in ’21 Bridges’ gaat Manhattan op slot

Om de twee schutters te pakken te krijgen, wil hij Manhattan op slot gooien door alle 21 toegangsbruggen te sluiten. „En dan overspoelen we het eiland met blauw”, klinkt het stoer. Als de burgemeester en de FBI instemmen, begint de klopjacht. Maar al gauw wordt Davis vanuit zijn eigen korps tegengewerkt. Waarom?

Na grote, effectrijke spektakels als Black Panther en The Avengers moest blijken of Chadwick Boseman zich ook buiten het superheldenuniversum staande kan houden. Dat hem dat lukt, bewijst de acteur in 21 Bridges, vanaf morgen te streamen via Amazon Prime Video. In dit duistere en grimmige, maar vermakelijke genrewerkje raast Boseman als een furie door nachtelijk New York.

Dat de twee copkillers op weinig mededogen hoeven te rekenen, blijkt wel uit de comicbook-achtige oneliners die onze rechtschapen diender te pas en te onpas bezigt. „Mijn penning is de speerpunt van gerechtigheid”, is het credo van Davis in deze film van regisseur Brian Kirk (Luther, Game of thrones) die alle actie stijlvol en in een vlot tempo in beeld brengt. Vernieuwend is het allemaal niet, maar vervelen doet het lekker wegkijkende 21 Bridges geen moment.

Eric le Duc