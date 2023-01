Pamela Anderson krijgt nachtmerries van serie over sekstape

„Ik krijg er nachtmerries van”, zegt Anderson in beelden van de documentaire die al zijn verschenen. „Ik heb geen zin om ernaar te kijken. Ik heb nooit naar de sekstape gekeken, ik ga hier nooit naar kijken.”

In een interview met The Guardian liet Anderson zich eerder al negatief uit over de makers van de serie. De actrice is van mening dat haar privacy geschonden is. De serie is volgens haar „weer een typisch voorbeeld” waarbij mensen achter haar rug om geld aan haar leven verdienen. Anderson wordt in de show, die in Nederland te zien is op Disney+, gespeeld door Lily James.