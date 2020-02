Jim Bakkum pakt hoofdrol in romcom Casanova’s

„Ik heb ontzettend veel zin in Casanova’s”, laat Jim weten. „Na mijn eerdere rollen geeft deze rol mij de kans om weer een hele andere kant van mezelf te laten zien als acteur. Het script en de rol hebben mij heel enthousiast gemaakt en ik kijk uit naar de opnames.”

De regie is in handen van Jamel Aattache, die in 2018 de film Zwaar verliefd! maakte. Daarin had Jim ook al een rol. Wie zijn tegenspelers worden in Casanova’s wordt op een later moment bekendgemaakt.

Casanova’s moet begin oktober in de bioscoop verschijnen.