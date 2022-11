IDFA-directeur Orwa Nyrabia: ’Documentaires helpen je om de wereld te snappen’

Film

Animatiefilm ’Knor’ wint Gouden Kalf voor Beste Film

Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren in Utrecht is Knor van regisseur Mascha Halberstad vrijdagavond uitgeroepen tot beste film. Thekla Reuten zag haar optreden in Narcosis beloond met het Gouden Kalf voor beste hoofdrol in een speelfilm.