Harry Styles verzilvert al zijn nominaties, wint vier Brit Awards

Hij verzilverde alle vier zijn nominaties. De BRIT Awards zijn de belangrijkste muziekprijzen van het Verenigd Koninkrijk. De prijzen worden voor het 43e jaar uitgereikt. „Ik ben hier ontzettend dankbaar voor en ik ben me bewust van mijn bevoorrechte positie hier vanavond”, reageerde Styles op zijn winst. „Deze nacht is heel speciaal voor mij. Dank voor het warme welkom. Ik ben enorm trots op mijn Britse afkomst en dat we hier vanavond de Britse artiesten en Britse muziek eren.”

Harry Styles heeft vorige week tijdens de uitreiking van de Grammy Awards ook nog eens drie prijzen in de wacht gesleept. De Britse zanger ging naar huis met het beeldje voor Album of the Year, Best Pop Vocal Album en Best Engineered Album, Non-Classical.

Vorig jaar werd er voor het eerst geen onderscheid meer gemaakt tussen prijzen voor mannen en vrouwen. Ook dit jaar is dat het geval. Het leverde de organisatie na de bekendmaking van de nominaties enige kritiek op. In de categorie Artist of the Year waren dit keer namelijk alleen mannen genomineerd. De Brit Awards werden voor het eerst gehouden in 1977.