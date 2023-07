Russell Crowe is klaar met vragen over Gladiator 2

„Ik weet niets over de cast en ik weet niets over het plot”, vervolgde de acteur. „In die wereld ben ik dood. Ik lig onder de grond en daarmee is alles gezegd.”

Hoewel Crowe (59) zelf niet in de film zit, is hij wel enthousiast over een vervolg op de film die in 2000 zijn grote doorbraak betekende. „Ik kan geen andere film bedenken die meer spectaculair zou zijn.”

Gladiator gaat over de voormalig Romeinse generaal Maximus Decimus Meridius (Crowe) die wraak wil nemen op keizer Commodus (Joaquin Phoenix) die verantwoordelijk is voor de moord op zijn gezin en ervoor heeft gezorgd dat hij gladiator is geworden. Het is nog niet duidelijk waar het vervolg, dat weer wordt geregisseerd door Ridley Scott, precies over gaat. De film moet in november 2024 uitkomen.