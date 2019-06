Docu setfotograaf Apocalypse Now op 40e verjaardag

De documentaire van regisseur Baris Azman en producente Züleyha Azman beleeft daar op 27 juni de internationale première. Op het festival wordt de veertigste verjaardag van de iconische oorlogsfilm van regisseur Francis Ford Coppola gevierd, in het bijzijn van Coppola zelf.

Het is nog niet zeker of Coppola ook bij de vertoning van Dutch Angle aanwezig is. De makers van de documentaire zijn wel uitgenodigd voor een exclusieve masterclass van de Amerikaanse topregisseur ter ere van de verjaardag van Apocalypse Now.

Wereldberoemd

Bioscoop KINO in Rotterdam vond vorig jaar in het archief van het Nederlands Fotomuseum nog nooit eerder gepubliceerde setfoto’s van filmklassieker Apocalypse Now uit 1979. De foto’s zijn op de set van de iconische film van Francis Ford Coppola gemaakt door de Nederlandse fotograaf Charles ’Chas’ Gerretsen. Gerretsen werd met een klein oeuvre in de jaren zeventig plotseling wereldberoemd. Zijn bekendste en meest gepubliceerde foto maakte hij in 1973 van de Chileense generaal en dictator Pinochet.

De expositie is te zien in bioscoop KINO. Dutch Angle wordt daar op 8 en 24 juli ook vertoond. De film wordt later dit jaar uitgebracht in de Nederlandse bioscopen.