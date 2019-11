André Hazes wordt coach in Belgische The Voice Senior

André, die ook in België populair is, heeft geen seconde getwijfeld of hij ja moest zeggen. „Er zijn genoeg oudere stemmen die we nog moeten horen. Die hebben veel meegemaakt, kunnen echte verhalen vertellen. Dus dat is zeker nodig”, laat hij weten.

De zanger gaat zich als coach focussen op het gevoel dat de zestigplussers overbrengen. „Een artiest kan alle noten perfect zingen en mij niet raken. Terwijl iemand die niet 100 procent zuiver zingt maar wel vanuit zijn hart, mij kippenvel over mijn hele lichaam kan geven.”

Naast André zijn ook Kelly Pfaffs, Sam Gooris, presentator Walter Grootaers en oud-K3-zangeres Karen Damen coaches in het tweede seizoen. De opnames van de talentenjacht starten in januari.