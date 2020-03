Opnames Elvis-film met Tom Hanks gestopt

Dat meldt The Hollywood Reporter. „Dit is niet het moment om de film te gaan maken”, stelt Luhrmann, die eerder onder meer Moulin Rouge maakte „We gaan wel door met de film, maar pas als de tijd rijp is en als het vooral veilig is.”

Hanks en zijn vrouw waren voor zover bekend de eerste grote Amerikaanse sterren die zijn besmet met het virus. Zij hebben het ziekenhuis verlaten, maar zitten nog wel in een huis in Australië in quarantaine.