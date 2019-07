Rauwe en kwetsbare autobiografische musical

Renée van Wegberg (l.) en Dominique de Bont spelen allebei de rol van Alison in de musical ’Fun home’. Maar dan wel in verschillende levensfasen. Ⓒ Foto Andy Doornhein

Musicalactrice Renée van Wegberg weet als geen ander hoe het is om een bestaand persoon te spelen. Haar Liesbeth List was vrijwel niet van de echte te onderscheiden. De komende twee weken kruipt zij in de huid van de Amerikaanse cartooniste Alison Bechdel, wier autobiografische graphic novel Fun home tot Tony Award-winnende musical is bewerkt.