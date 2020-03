Simone Kleinsma: ’Ik praat nog met Guus’

De actrice als Dolly: „Het klinkt misschien wat vreemd, maar met deze productie lijkt alles samen te vallen.” Ⓒ Foto Roy Beusker/ Annemieke van der Togt

In een productie spelen die bovenaan haar wensenlijstje staat en dan ook nog samen met collega’s die haar – helemaal de afgelopen jaren – heel dierbaar zijn geworden. Simone Kleinsma (60) prijst zich gelukkig met de rol van liefdesmakelaar in de productie Hello, Dolly! „Alsof het zo heeft moeten zijn.”