Alle hens aan dek om duo klaar te stomen voor halve finale Songfestival Is de valse start van Dion en Mia nog goed te maken?

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Er is nog heel wat werk aan de winkel om Dion Cooper en Mia Nicolai klaar te stomen voor de halve finale van het Eurovisie Songfestival op 9 mei in Liverpool. Ⓒ ANP/HH

Magisch zou het optreden van ons Songfestivalduo in Liverpool worden, zo kondigde Duncan Laurence in november vorig jaar aan. Maar van magie is tot nu toe weinig sprake. De eerste twee live-optredens van Dion Cooper en Mia Nicolai waren niet bepaald zuiver. Het zorgde voor een storm van kritiek.