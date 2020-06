Will Smith noemt scheiding ’grootste mislukking’ van zijn leven

„De scheiding was het ergste in mijn volwassen leven”, bekent Will aan Jada. „Scheiden was de ultieme mislukking voor mij. Ik ben vaak gepijnigd in mijn volwassen leven, maar ik denk niet dat er iets in de buurt komt van de mislukking van scheiden van de moeder van mijn 2-jarige zoontje.”

Will verwelkomde met Sheree zijn oudste zoon Trey in 1992. Hij trouwde in 1997 met Jada en kreeg met haar nog dochter Willow en zoon Jaden.